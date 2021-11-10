Галлахер: сделаем всё возможное, чтобы помочь Прайсу, мы очень ждём его

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер поделился мнением о возвращении в состав команды голкипера Кэри Прайса, который лечился от зависимости и пропустил старт сезона.
«Когда его включили в программу, мы говорили, что очень рады за него, потому что он получит нужную ему помощь. Теперь он вернулся, и мы сделаем всё возможное, чтобы помочь ему. Любой на его месте будет рад вернуться на площадку. И мы очень ждём его», – цитирует Галлахера официальный сайт НХЛ на русском языке.
«Канадиенс» по-прежнему располагаются на последнем месте в таблице Восточной конференции, набрав семь очков в 14 играх. Столько же баллов у «Оттавы Сенаторз», правда у них сыграно на две встречи меньше. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
- 10 ноября 2021
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