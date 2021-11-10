Защитник «Химика» Соколов вызван в олимпийскую сборную России. Он заменит Мисюля
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В составе олимпийской сборной России, которая выступит на Кубке Германии, произошла замена. Вместо защитника «Локомотива» Даниила Мисюля штаб вызвал игрока воскресенского «Химика» Никиту Соколова, сообщает ФХР в «Твиттере».
Ранее в составе произошли ещё восемь перестановок.
В текущем сезоне Соколов провёл 19 матчей в Высшей хоккейной лиге и отметился в них тремя результативными передачами. Также хоккеист сыграл в двух играх КХЛ за московский «Спартак», за который в прошлом сезоне провёл 45 матчей.
Кубок Германии пройдёт с 11 по 14 ноября.
В тренерский штаб вошли Игорь Ларионов (главный тренер), Константин Горовиков, Игорь Кравчук (оба — тренеры), Николай Хабибулин (тренер вратарей) и Александр Кофанов (тренер по физической подготовке).
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