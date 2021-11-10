Защитник «Химика» Соколов вызван в олимпийскую сборную России. Он заменит Мисюля

В составе олимпийской сборной России, которая выступит на Кубке Германии, произошла замена. Вместо защитника «Локомотива» Даниила Мисюля штаб вызвал игрока воскресенского «Химика» Никиту Соколова, сообщает ФХР в «Твиттере».

Ранее в составе произошли ещё восемь перестановок.

В текущем сезоне Соколов провёл 19 матчей в Высшей хоккейной лиге и отметился в них тремя результативными передачами. Также хоккеист сыграл в двух играх КХЛ за московский «Спартак», за который в прошлом сезоне провёл 45 матчей.

Кубок Германии пройдёт с 11 по 14 ноября.



В тренерский штаб вошли Игорь Ларионов (главный тренер), Константин Горовиков, Игорь Кравчук (оба — тренеры), Николай Хабибулин (тренер вратарей) и Александр Кофанов (тренер по физической подготовке).