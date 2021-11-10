Рижское «Динамо» подписало контракт с канадским форвардом
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Рижское «Динамо» объявило о подписании контракта с канадским форвардом Мэттом Лорито, сообщает официальный сайт клуба.
31-летний канадец за карьеру в Северной Америке провёл два матча в НХЛ за «Детройт Ред Уингз». В АХЛ на его счету 226 (86+140) очков в 310 матчах.
Текущий сезон хоккеист начал сезон в составе шведского «Юргордена», где набрал 6 очков: забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи в 14 играх.
После 26 матчей рижское «Динамо» с 23 очками занимает десятое место в таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на семь баллов. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
15 ноября рижане встретится с «Адмиралом» в домашнем матче.
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