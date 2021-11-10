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Воспитанник «Металлурга» умер в возрасте 21 года. У него была тяжёлая травма

Воспитанник «Металлурга» умер в возрасте 21 года. У него была тяжёлая травма
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Экс-игрок МХК «Липецк» и воспитанник магнитогорского «Металлурга» Андрей Болтов умер в возрасте 21 года.
В МХК «Липецк» форвард пришёл в 2018 году, и за два с небольшим сезона провёл 85 матчей, набрав в них 44 (18+26) очка.

Как сообщал Lipetsk Media 9 ноября поздно вечером, после тяжёлой травмы позвоночника хоккеист оказался прикован к постели. В сентябре клуб объявил сбор дополнительных средств на лечение своего бывшего игрока. Недавно парню стало лучше, появилась надежда на выздоровление, но… сегодня Андрея Болтова не стало.

В текущем сезоне МХК «Липецк» выступает в НМХЛ и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. После 16 игр команда набрала 14 очков. В общей таблице клуб занимает 12-е место.

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