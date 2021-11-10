Рассказов подписал просмотровый контракт с «Витязем». Это его четвёртый клуб за полгода

Нападающий Кирилл Рассказов подписал просмотровый контракт с «Витязем», сообщает официальный сайт клуба. По ходу текущего сезона хоккеист уже сменил две команды.

В межсезонье Рассказов перешёл из «Амура» в «Северсталь», где провёл три матча в сезоне-2021/2022, а затем уехал играть в нижегородское «Торпедо», где сыграл два матча.

В текущем сезоне «Витязь» провёл 27 игр и набрал в них 22 очка. Сейчас команда замыкает таблицу Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь баллов. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф, где сразятся за Кубок Гагарина.

В следующей встрече подольская команда в гостях сыграет с омским «Авангардом». Встреча состоится 15 ноября.