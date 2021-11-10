Николишин: «Северсталь» — претендент на топ-4 Запада. Разину дали поработать

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиады Андрей Николишин оценил выступление «Северстали» в текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Причина успешной игры «Северстали» в том, то Разину дали спокойно поработать, его не дёргают. Ни команда, ни клуб не строятся за месяц, два, год. Для этого нужны годы, минимум три. Ему дали формировать состав, делать изменения, корректировки. Это даёт о себе знать. Мне приятно наблюдать, как «Северсталь» играет с тем бюджетом и игроками, которые у неё есть. Рано говорить, могут ли они занять место в топ-4 Запада. Шансы есть у всех. По той игре, которые они показывают последние 10 игр, они самые что ни на есть претенденты. Не знаю, какие у них цели. Для кого-то это попадание в четвёрку, для кого-то в восьмёрку, в плей-офф попасть, а дальше первый-второй раунд. Это внутренняя кухня. Я смотрю на ту игру, которую они показывают. Она мне нравится – мобильная, быстрая, атакующая команда. Несмотря на то что у них вратаря основного не было, они играют очень уверенно», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.