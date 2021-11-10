Олег Знарок покинул расположение сборной России из-за болезни
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Тренер-консультант сборной России по хоккею Олег Знарок покинул расположение национальной команды из-за болезни. Он не примет участие в подготовке сборной во время игр Кубка Карьяла, первая встреча которого состоится сегодня, 10 ноября.
Сообщается, что Знарок почувствовал недомогание. Также у него были выявлены симптомы ОРВИ.
«Да, Олег Валерьевич действительно улетел в Петербург из-за болезни и продолжит работу в удалённом режиме», — сообщили в пресс-службе ФХР
Напомним, завтра, 11 ноября, сборная России проведёт свой первый матч на Кубке Карьяла. Национальная команда встретится со Швецией. Игра стартует в 19:30 мск.
13 ноября сборная России сыграет со Швецией, а 14 ноября национальная команда встретится с Чехией.
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