Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олег Знарок покинул расположение сборной России из-за болезни

Олег Знарок покинул расположение сборной России из-за болезни
Комментарии

Тренер-консультант сборной России по хоккею Олег Знарок покинул расположение национальной команды из-за болезни. Он не примет участие в подготовке сборной во время игр Кубка Карьяла, первая встреча которого состоится сегодня, 10 ноября.

Сообщается, что Знарок почувствовал недомогание. Также у него были выявлены симптомы ОРВИ.

«Да, Олег Валерьевич действительно улетел в Петербург из-за болезни и продолжит работу в удалённом режиме», — сообщили в пресс-службе ФХР

Напомним, завтра, 11 ноября, сборная России проведёт свой первый матч на Кубке Карьяла. Национальная команда встретится со Швецией. Игра стартует в 19:30 мск.

13 ноября сборная России сыграет со Швецией, а 14 ноября национальная команда встретится с Чехией.

Новость по теме
Браташ ответил на вопрос, будет ли Знарок стоять на лавке сборной России на Кубке Карьяла
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021