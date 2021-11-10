«Нефтехимик» подписал пробный контракт с форвардом «Ижстали» Купцовым
Поделиться
Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил пробное соглашение с 27-летним нападающим Сергеем Купцовым.
Публикация доступна в твиттер-аккаунте хоккейного клуба «Нефтехимик».
В текущем сезоне форвард выступал в Высшей хоккейной лиге. Первые 5 матчей ВХЛ сезона-2021/2022 Купцов провёл за альметьевский «Нефтяник», который является фарм-клубом «Ак Барса». Затем Купцов перешёл в фарм-клуб «Нефтехимика», ижевскую «Ижсталь». Он сыграл за команду 9 матчей, в который забросил 6 шайб и отметился 1 результативной передачей.
«Нефтехимик» располагается на восьмом месте Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. За 26 матчей подопечные Олега Леонтьева набрали 25 очков. 15 ноября клуб сыграет на выезде с «Сибирью».
Комментарии
- 10 ноября 2021
-
18:18
-
17:55
-
17:27
-
17:15
-
16:46
-
16:35
-
16:29
-
15:30
-
14:11
-
13:48
-
12:56
-
12:40
-
12:23
-
12:15
-
11:54
-
11:44
-
11:14
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:14
-
10:00
-
09:40
-
09:24
-
09:11
-
09:00
-
08:45
-
08:38
-
08:31
-
08:03
-
07:49
-
07:38
-
07:29
-
07:13
Партнерский контент