«Нефтехимик» подписал пробный контракт с форвардом «Ижстали» Купцовым

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил пробное соглашение с 27-летним нападающим Сергеем Купцовым.

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В текущем сезоне форвард выступал в Высшей хоккейной лиге. Первые 5 матчей ВХЛ сезона-2021/2022 Купцов провёл за альметьевский «Нефтяник», который является фарм-клубом «Ак Барса». Затем Купцов перешёл в фарм-клуб «Нефтехимика», ижевскую «Ижсталь». Он сыграл за команду 9 матчей, в который забросил 6 шайб и отметился 1 результативной передачей.

«Нефтехимик» располагается на восьмом месте Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. За 26 матчей подопечные Олега Леонтьева набрали 25 очков. 15 ноября клуб сыграет на выезде с «Сибирью».