Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с форвардом Потехиным

Магнитогорский «Металлург» сообщил о расторжении контракта с нападающим Богданом Потехиным. В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Потехин провёл в составе «магнитки» 3 матча, в которых набрал (0+1) 1 очко.

Публикация доступна в официальном твиттер-аккаунте магнитогорского «Металлурга».

Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, соглашение с игроком прекращено по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Потехин вернулся в «Металлург» в сезоне-2019/2020. Тогда он перешёл в команду из «Витязя».

Всего за карьеру форвард провёл в магнитогорском клубе 300 матчей, в которых набрал (27+27) 54 очка. Потехин является обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2013/2014.

Также в КХЛ Богдан Потехин выступал за «Амур» и «Витязь».