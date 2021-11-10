Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с форвардом Потехиным

Магнитогорский «Металлург» сообщил о расторжении контракта с нападающим Богданом Потехиным. В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Потехин провёл в составе «магнитки» 3 матча, в которых набрал (0+1) 1 очко.
Публикация доступна в официальном твиттер-аккаунте магнитогорского «Металлурга».
Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, соглашение с игроком прекращено по обоюдному согласию сторон.
Напомним, Потехин вернулся в «Металлург» в сезоне-2019/2020. Тогда он перешёл в команду из «Витязя».
Всего за карьеру форвард провёл в магнитогорском клубе 300 матчей, в которых набрал (27+27) 54 очка. Потехин является обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2013/2014.
Также в КХЛ Богдан Потехин выступал за «Амур» и «Витязь».
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