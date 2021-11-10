Браташ — о Мичкове: он похож на Овечкина в этом возрасте, не по годам силён физически

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Олег Браташ сравнил 16-летнего нападающего Матвея Мичкова с Александром Овечкиным.

«Мичков подготовлен для проверки опытными финнами. Пусть он и моложе остальных кандидатов на молодёжный чемпионат мира, но не уступает им ни в физическом развитии, ни в игровом плане. Не стал бы отделять его от других молодых ребят в этой сборной. У Мичкова очень хорошие двигательные навыки, он хорошо развит физически. Он похож на Овечкина в этом возрасте, похожее развитие. Матвей не по годам силён физически, что даёт ему на поле мощь и быстроту», — приводит слова Браташа «РИА Новости Спорт».

Напомним, завтра, 11 ноября, сборная России проведёт свой первый матч на Кубке Карьяла. Национальная команда встретится с Финляндией. Игра стартует в 19:30 мск.

13 ноября сборная России сыграет со Швецией, а 14 ноября встретится с Чехией.