Мичков отреагировал на поздравление от Овечкина с рекордом

16-летний нападающий сборной России Матвей Мичков ответил на поздравление форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ранее 36-летний россиянин поздравил молодого хоккеиста национальной команды с рекордным вызовом на Кубок Карьяла.

«Неожиданно и приятно было получить поздравление от Овечкина. Спасибо большое ему, что уделил время на это. Вдвойне буду настраиваться теперь на игру с финнами. Я увидел просто в соцсетях это видео, когда меня отметили в «Инстаграме». Я посмотрел и очень удивился. Слежу в НХЛ за всеми игроками, но за Овечкиным — вдвойне. Приятно, что русский так много забивает. Дай бог, чтобы он побил рекорд Гретцки. Я в это верю», — приводит слова Мичкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, завтра, 11 ноября, сборная России проведёт свой первый матч на Кубке Карьяла. Национальная команда встретится с Финляндией. Игра стартует в 19:30 мск.

13 ноября сборная России сыграет со Швецией, а 14 ноября встретится с Чехией.