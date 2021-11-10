Нападающий «Колорадо» Маккиннон пропустит 3 недели из-за травмы нижней части тела

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар на пресс-конференции рассказал, что нападающий команды Натан Маккиннон пропустит ближайшие 3 недели из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Марк Мосер. Сообщается, что форвард получил её в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбусом» (2:4).

Напомним, хоккеист также пропустил стартовые игры сезона. Он сдал положительный тест на коронавирус 14 октября перед матчем с «Чикаго Блэкхоукс». Отмечалось, что у хоккеиста нет симптомов. Он пропустил встречу с «Чикаго Блэкхоукс» и с «Сент-Луис Блюз» 17 октября.

В текущем сезоне Маккиннон набрал 10 очков в 8 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В прошедшем сезоне Маккиннон провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 65 (20+45) очков, в плей-офф на его счету 10 матчей и 15 (8+7) баллов.