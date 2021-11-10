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Сборная Швеции уверенно обыграла команду Чехии в первом матче Кубка Карьяла

Сборная Швеции уверенно обыграла команду Чехии в первом матче Кубка Карьяла
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Сборная Швеции одержала победу над Чехией в первом матче Кубка Карьяла. Встреча, проходившая в Линчёпинге (Швеция) на «Сааб-Арене» завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Уже на 9-й минуте игры Понтус Хольмберг, а уже на 15-й минуте Карл Клингберг удвоил преимущество шведов с передач Антона Ландера и Матиаса Броме. Во втором периоде на 39-й минуте отличился Йеспер Олофссон. Ему ассистировали Хенрик Тёммернес и Деннис Эверберг. А уже через 35 секунд четвёртую шайбу шведов забросил Антон Бенгтссон. Результативные передачи на свой счёт записали Понтус Хольмберг и Эмиль Юсе. Сократили отставание чехи на 58-й минуте с помощью гола Филипа Хлапика.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
10 ноября 2021, среда. 21:00 МСК
Швеция
Окончен
4 : 1
Чехия
1:0 Хольмберг – 08:29' (5x5)   2:0 Клингберг (Ландер, Броме) – 14:16' (5x5)   3:0 Олофссон (Тёммернес, Эверберг) – 38:52' (5x4)   4:0 Бенгтссон (Хольмберг, Юсе) – 39:27' (5x5)   4:1 Хлапик (Скленичка, Пиха) – 57:45' (5x5)

Завтра, 11 ноября, пройдёт единственный матч, в котором сыграют сборная России и сборная Финляндии. Начало встречи — в 19:30 мск.

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