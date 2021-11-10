Сборная Швеции уверенно обыграла команду Чехии в первом матче Кубка Карьяла

Сборная Швеции одержала победу над Чехией в первом матче Кубка Карьяла. Встреча, проходившая в Линчёпинге (Швеция) на «Сааб-Арене» завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Уже на 9-й минуте игры Понтус Хольмберг, а уже на 15-й минуте Карл Клингберг удвоил преимущество шведов с передач Антона Ландера и Матиаса Броме. Во втором периоде на 39-й минуте отличился Йеспер Олофссон. Ему ассистировали Хенрик Тёммернес и Деннис Эверберг. А уже через 35 секунд четвёртую шайбу шведов забросил Антон Бенгтссон. Результативные передачи на свой счёт записали Понтус Хольмберг и Эмиль Юсе. Сократили отставание чехи на 58-й минуте с помощью гола Филипа Хлапика.
Завтра, 11 ноября, пройдёт единственный матч, в котором сыграют сборная России и сборная Финляндии. Начало встречи — в 19:30 мск.
- 10 ноября 2021
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