Семёнов дебютирует в НХЛ за «Торонто» в сегодняшнем матче с «Филадельфией»

27-летний российский форвард Кирилл Семёнов, известный по выступлениям в КХЛ за «Авангард», дебютирует в НХЛ в составе «Торонто Мэйпл Лифс» в сегодняшней выездной игре с «Филадельфией Флайерз». Об этом информирует журналист Дэвид Альтер в «Твиттере».
В текущем сезоне АХЛ Кирилл Семёнов провёл девять встреч за «Торонто Марлис», в которых набрал девять (1+8) очков при показателе полезности «+6» и 10 минутах штрафного времени. Он является лучшим бомбардиром этого клуба.
Напомним, Семёнов подписал контракт с «Торонто» после победы в розыгрыше Кубка Гагарина вместе с «Авангардом».
«Торонто» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав 15 очков. В следующей встрече подопечные Шелдона Кифа сыграют в гостях с «Филадельфией Флайерз». Игра состоится в четверг, 11 ноября. Стартовое вбрасывание — в 3:30 мск.
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