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Матвей Петров подписал контракт новичка с «Эдмонтоном»

Матвей Петров подписал контракт новичка с «Эдмонтоном»
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«Эмонтон Ойлерз» объявил на официальном сайте команды о подписании контракта с российским нападающим Матвеем Петровым. Соглашение между сторонами рассчитано на три года.

Последние два сезона 18-летний спортсмен провёл в МХЛ, где выступал за «Крылья Советов». За российскую команду у хоккеиста всего 79 проведённых матчей, в которых он набрал 51 очко (27+24). Этим летом нападающий переехал в Северную Америку, где выступал в молодёжной Хоккейной лиге Онтарио за «Норт-Бэй Батталион».

В первом же матче за новый клуб игроку удалось оформить хет-трик. Всего он провёл за команду 14 матчей и набрал 18 очков (10+4). Петров – лидер по результативности в клубе.

«Эдмонтон» задрафтовал Петрова в этом году в шестом раунде под 180-м номером.

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