Передача Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Даллас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2
В составе победителей забивали Райан Джохансен, Таннер Жанно, Мэтт Дюшейн и Колтон Сиссонс. У хозяев отличились Роопе Хинц и Миро Хейсканен. Голевыми передачами отметились два россиянина: Александр Радулов и Яков Тренин.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.
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