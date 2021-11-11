Передача Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Даллас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2



В составе победителей забивали Райан Джохансен, Таннер Жанно, Мэтт Дюшейн и Колтон Сиссонс. У хозяев отличились Роопе Хинц и Миро Хейсканен. Голевыми передачами отметились два россиянина: Александр Радулов и Яков Тренин.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.