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Передача Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Даллас»

Передача Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Даллас»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2

В составе победителей забивали Райан Джохансен, Таннер Жанно, Мэтт Дюшейн и Колтон Сиссонс. У хозяев отличились Роопе Хинц и Миро Хейсканен. Голевыми передачами отметились два россиянина: Александр Радулов и Яков Тренин.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2021, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Джохансен (Жанно, Тренин) – 19:08' (5x5)   0:2 Жанно (Томасино, Экхольм) – 24:51' (5x5)   0:3 Дюшейн (Новак, Беннинг) – 37:36' (5x5)   1:3 Хинц (Павелски, Робертсон) – 37:51' (5x5)   2:3 Хейсканен (А. Радулов, Бенн) – 50:43' (5x4)   2:4 Сиссонс (Гранлунд) – 59:17' (en)
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