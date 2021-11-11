Капризов установил рекорд «Миннесоты», быстрее всех в истории клуба забросив 30 шайб
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В эти минуты на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глиндейле (США) продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Аризоной Койотс» и «Миннесотой Уайлд». На 17-й минуте третьего периода счёт 5:2 в пользу гостей.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, отличившийся заброшенной шайбой, установил новый клубный рекорд результативности.
Этот гол стал для него 30-м в составе «Уайлд». Форвард быстрее всех в истории клуба сумел достичь данного показателя. Предыдущий рекорд принадлежал Мариану Габорику (93 матча).
Также Капризов стал одним из семи действующих игроков в лиге, достигших данной отметки за менее, чем 70 игр.
В нынешнем сезоне 24-летний форвард провёл 12 матчей, забросив три шайбы и отдав восемь голевых передач.
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