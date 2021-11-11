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Шайбы Куликова и Капризова помогли «Миннесоте» одержать уверенную победу над «Аризоной»

Шайбы Куликова и Капризова помогли «Миннесоте» одержать уверенную победу над «Аризоной»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Аризоной Койотс» со счётом 5:2. Встреча прошла в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена».

На пятой минуте в большинстве счёт открыл форвард «Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк, голевую передачу отдали Джаред Сперджен и Матс Цуккарелло. На 10-й минуте удвоил преимущество защитник Джон Меррилл с паса Кевина Фиалы и Маркуса Фолиньо.

На 15-й минуте одну шайбу в составе «Аризоны» отыграл нападающий Эндрю Лэдд, ассистенты — Дмитрий Яшкин и Шейн Гостисбер. На 23-й минуте «Миннесота» забросила третью шайбу, отметился Кевин Фиала, ему ассистировали Джаред Сперджен и Алекс Голигоски.

Через 40 секунд увеличил преимущество гостей российский защитник Дмитрий Куликов, голевой пас на счету Рема Питлика и Меррилла. На 39-й минуте в ситуации «5 на 3» забил гол Кирилл Капризов, результативные баллы также набрали Цуккарелло и Фиала.

Заключительную шайбу на 48-й минуте забросил защитник Шейн Гостисбер, ассистенты — Клейтон Келлер и Трэвис Бойд.

Куликов провёл на площадке 18.19, забросив гол, нанеся один бросок и проведя один силовой приём. Капризов, отметившийся шайбой, сыграл 19 минут и 29 секунд, также нанёс один бросок и силовой приём.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2021, четверг. 06:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Сперджен, Цуккарелло) – 04:22' (5x4)   0:2 Фолиньо (Меррилл, Фиала) – 09:00' (5x5)   1:2 Лэдд (Яшкин, Гостисбер) – 14:10' (5x5)   1:3 Фиала (Сперджен, Голигоски) – 22:45' (5x5)   1:4 Куликов (Питлик, Меррилл) – 23:21' (5x5)   1:5 Капризов (Цуккарелло, Фиала) – 38:51' (5x3)   2:5 Гостисбер (Келлер, Бойд) – 47:04' (5x5)
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