Шайбы Куликова и Капризова помогли «Миннесоте» одержать уверенную победу над «Аризоной»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Аризоной Койотс» со счётом 5:2. Встреча прошла в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена».
На пятой минуте в большинстве счёт открыл форвард «Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк, голевую передачу отдали Джаред Сперджен и Матс Цуккарелло. На 10-й минуте удвоил преимущество защитник Джон Меррилл с паса Кевина Фиалы и Маркуса Фолиньо.
На 15-й минуте одну шайбу в составе «Аризоны» отыграл нападающий Эндрю Лэдд, ассистенты — Дмитрий Яшкин и Шейн Гостисбер. На 23-й минуте «Миннесота» забросила третью шайбу, отметился Кевин Фиала, ему ассистировали Джаред Сперджен и Алекс Голигоски.
Через 40 секунд увеличил преимущество гостей российский защитник Дмитрий Куликов, голевой пас на счету Рема Питлика и Меррилла. На 39-й минуте в ситуации «5 на 3» забил гол Кирилл Капризов, результативные баллы также набрали Цуккарелло и Фиала.
Заключительную шайбу на 48-й минуте забросил защитник Шейн Гостисбер, ассистенты — Клейтон Келлер и Трэвис Бойд.
Куликов провёл на площадке 18.19, забросив гол, нанеся один бросок и проведя один силовой приём. Капризов, отметившийся шайбой, сыграл 19 минут и 29 секунд, также нанёс один бросок и силовой приём.
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