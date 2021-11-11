Радулов отдал голевой пас в матче с «Нэшвиллом». Он набрал 5 очков в последних шести играх

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Российский нападающий хозяев Александр Радулов отметился голевой передачей, проведя на льду 19 минут и 17 секунд, нанеся один бросок в створ, проведя один силовой приём, заработав показатель полезности «0».
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Всего на счету 35-летнего хоккеиста 12 матчей в нынешнем сезоне, в которых он набрал 6 (1+5) очков при общей полезности "-6". В последних шести встречах он набрал 5 (1+4) результативных баллов.
«Даллас» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав десять очков после 12 встреч.
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