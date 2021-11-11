Капризов вошёл в топ-10 среди действующих игроков НХЛ по скорости достижения 30 шайб

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2. Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена».



Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился заброшенной шайбой и установил новый клубный рекорд результативности, забросив 30 шайб за 67 матчей, опередив Мариана Габорика (93 игры).



Также 24-летний российский хоккеист вошёл в топ-10 действующих игроков лиги по скорости достижения 30 забитых голов. Он расположился на седьмом месте по данному показателю.



На первом месте находится форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (43 матча на 30 шайб), вторая строчка — за нападающим «Виннипега» Патриком Лайне (55 матчей), третий — Брок Бёзер из «Ванкувера» (60 матчей).

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков после 18 матчей. В следующем матче подопечные Дина Эвасона сыграют в гостях с «Вегасом» (12 ноября).