Мартемьянов: отставку принял бы с достоинством. Не паниковал, других о слухах не спрашивал

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов объяснил, как работал в ситуации, когда оказался на грани отставки на старте сезона.

«Да, уже относишься более взвешенно к ситуации, определяешь, где были допущены ошибки, в себе копаешься, в общем-то, ребят настраиваешь на другой лад, чтобы перестроили свое самосознание.

Была объективная причина, об этом много говорилось — стабильного состава не было [из-за обилия травм], в каждой игре приходилось вносить вынужденные изменения. Сейчас он более-менее стабилизировался, парни почувствовали друг друга.

Лично я не паниковал. Других не спрашивал про слухи. Ну слухи и слухи — каждый вправе свое мнение высказывать — говорят и говорят. Я старался найти выход из положения. Случилась бы отставка — принял бы ее с достоинством. Отставки нет — работаем дальше. Я к этому отношусь без паникерства», — сказал Мартемьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.