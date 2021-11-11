Семёнов попал под жёсткий силовой приём 96-килограммового игрока «Филадельфии»
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«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:0. Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр».
В этой игре в НХЛ дебютировал российский нападающий гостей Кирилл Семёнов. В одном из эпизодов матча он попал под жёсткий силовой приём нападающего «Флайерз» Зака Макьюэна. Вес Семёнова составляет 78 килограмм, хоккеиста «Филадельфии» — 96 кг. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.
«Торонто» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 14 матчей набрав 17 очков. «Мэйпл Лифс» в следующем матче сыграют дома с «Калгари». Встреча пройдёт в субботу, 13 ноября. Начало — в 3:00 по московскому времени.
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