Главный тренер «Северстали» Разин станет консультантом сборной России по хоккею
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Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин будет консультировать сборную России по хоккею в удалённом формате, сообщил вице-президент Федерации хоккея России и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг.
«Сейчас мы договорились с Андреем Разиным. Он будет помогать штабу сборной России, будет консультировать в удалённом формате. Нам импонирует игра «Северстали», система, которую он продвигает, я много говорил с ним летом, — это агрессивный, активный хоккей. Мы хотим видеть в штабе таких специалистов, хотим учиться и развиваться», — сообщил Ротенберг.
Разин работал главным тренером в ВХЛ в «Кристалле» (Саратов), «Ижстали» (Ижевск), а также в клубах Континентальной хоккейной лиги: «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».
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