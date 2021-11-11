Главный тренер «Торонто» положительно оценил дебют в НХЛ российского форварда Семёнова

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал дебют в НХЛ российского нападающего Кирилла Семёнова в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (3:0).



«Мне очень понравилась его игра. Как и вся наша команда, он играл упорно, практически безошибочно. Я сказал это с самого начала сбора: несмотря на языковые проблемы и отсутствие опыта игры в НХЛ — новые товарищи по команде, новая система и всё такое — он очень быстро улавливает вещи. Он хорошо играл в АХЛ.



Сегодня мы заставили его большую часть времени играть на левом фланге, чего он не делал на постоянной основе ранее. Это была хорошая, чистая игра с его стороны. Он хорошо обращается с шайбой, не паникует. В обороне Семёнов показывает хорошую игру. Он работает, борясь за место в составе. Думаю, мы получили от него много действительно хороших смен сегодня», — цитирует Кифа Maple Leafs Hot Stove.