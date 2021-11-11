Расписание матчей сборной России по хоккею на Кубке Карьяла — 2021

Сегодня, 11 ноября, сборная России по хоккею проведёт первый матч на Кубке Карьяла.
Команда, которую на турнире возглавляет Олег Браташ, сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдёт на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.
Следующий матч российская команда проведёт в субботу, 13 ноября. Соперником станет сборная Швеции. Начало встречи — в 15:00 мск.
Заключительный матч на турнире россияне проведут в воскресенье, 14 ноября, со сборной Чехии. Игра начнётся в 14:30 по московскому времени. Оба матча также пройдут на «Хартвалл-Арене».
Расписание сборной России на Кубке Карьяла:
11 ноября, Россия — Финляндия, 19:30 мск;
13 ноября, Россия — Швеция, 15:00 мск;
14 ноября, Россия — Чехия, 14:30 мск.
Напомним, в декабре 2021 года пройдёт российский этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Он состоится с 16 по 19 декабря.
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