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Расписание матчей сборной России по хоккею на Кубке Карьяла — 2021

Расписание матчей сборной России по хоккею на Кубке Карьяла — 2021
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Сегодня, 11 ноября, сборная России по хоккею проведёт первый матч на Кубке Карьяла.

Команда, которую на турнире возглавляет Олег Браташ, сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдёт на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.

Следующий матч российская команда проведёт в субботу, 13 ноября. Соперником станет сборная Швеции. Начало встречи — в 15:00 мск.

Заключительный матч на турнире россияне проведут в воскресенье, 14 ноября, со сборной Чехии. Игра начнётся в 14:30 по московскому времени. Оба матча также пройдут на «Хартвалл-Арене».

Расписание сборной России на Кубке Карьяла:

11 ноября, Россия — Финляндия, 19:30 мск;
13 ноября, Россия — Швеция, 15:00 мск;
14 ноября, Россия — Чехия, 14:30 мск.

Напомним, в декабре 2021 года пройдёт российский этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Он состоится с 16 по 19 декабря.

Турнирная таблица Еврохоккейтура
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