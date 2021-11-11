Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 11 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 11 ноября.



В Восточной конференции лидерство «Флорида Пантерз», набравшая 21 балл после 13 проведённых встреч. На втором месте располагается «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 20 очков после 11 матчей. Замыкает тройку сильнейших «Нью-Йорк Рейнджерс», подопечные Жерара Галлана набрали 17 очков после 13 игр. На четвёртое место с 17 баллами поднялся «Торонто Мэйпл Лифс», сегодня ночью обыгравший «Филадельфию Флайерз» (3:0).



На Западе первую строчку занимает «Эдмонтон Ойлерз», после 11 матчей имеющий в активе 18 очков. Второе место занимает «Миннесота Уайлд», в последней встрече обыгравшая «Аризону Койотс» (5:2). У команды Дина Эвасона 18 баллов после 12 игр. На третьей строчке — «Сент-Луис Блюз», набравший 17 очков после 11 встреч.