Куликов: «Миннесота» старается становиться лучше с каждым матчем. Все вносят свой вклад

Защитник «Миннесоты Уайлд» Дмитрий Куликов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (5:2), а также оценил игру клуба в текущем сезоне.

«Мы просто продолжаем выстраивать игру и стараемся становиться лучше с каждым матчем. Нам удаётся забивать голы и показывать надёжную игру в обороне, и это приносит нам успех. Каждый вносит свой вклад, каждый показывает уверенную игру и выполняет свою работу, приносит пользу в нападении.

Мы стараемся играть всей пятёркой как в атаке, так и в обороне. Каждый пытается обострить игру и создать опасный момент», — цитирует Куликова официальный сайт НХЛ.

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков за 12 матчей.