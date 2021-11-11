Куликов: «Миннесота» старается становиться лучше с каждым матчем. Все вносят свой вклад

Защитник «Миннесоты Уайлд» Дмитрий Куликов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (5:2), а также оценил игру клуба в текущем сезоне.
«Мы просто продолжаем выстраивать игру и стараемся становиться лучше с каждым матчем. Нам удаётся забивать голы и показывать надёжную игру в обороне, и это приносит нам успех. Каждый вносит свой вклад, каждый показывает уверенную игру и выполняет свою работу, приносит пользу в нападении.
Мы стараемся играть всей пятёркой как в атаке, так и в обороне. Каждый пытается обострить игру и создать опасный момент», — цитирует Куликова официальный сайт НХЛ.
«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков за 12 матчей.
- 11 ноября 2021
-
14:30
-
14:00
-
13:49
-
13:35
-
13:16
-
12:59
-
12:51
-
12:41
-
12:30
-
12:15
-
12:02
-
11:39
-
11:29
-
11:01
-
10:48
-
10:42
-
10:31
-
10:24
-
10:09
-
09:45
-
09:34
-
09:05
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:29
-
08:15
-
07:31
-
07:10
-
07:02
-
06:26
-
06:14
-
04:12
-
03:57
-
03:50