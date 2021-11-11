«Пристегнитесь! Мы взлетаем!». Разин отреагировал на должность в сборной России

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин отреагировал на назначение консультантом в сборную России по хоккею.



В инстаграм-аккаунте специалиста появилось видео из фан-аккаунта «Северстали» с подписью: «В связи с последними событиями». Видеофрагмент можно посмотреть по ссылке.



Напомним, Разин работает в «Северстали» с 2018 года. Также он занимал должность главного тренера в ВХЛ в саратовском «Кристалле» (2012-2013), ижевской «Ижстали» (2013-2015), а также в клубах Континентальной хоккейной лиги: «Автомобилисте» (2015-2016), «Югре» (2016-2017) и «Адмирале» (2017-2018).



«Северсталь» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, после 26 матчей набрал 34 очка. В следующем матче череповецкий клуб сыграет в гостях с ЦСКА (15 ноября, 19:30 мск).