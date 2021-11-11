«Это кошмар был». Пономарёв — об уходе Ларионова из молодёжной сборной России

Нападающий системы «Спартака» и сборной России по хоккею Василий Пономарёв прокомментировал уход Игоря Ларионова с поста главного тренера молодёжной сборной, а также рассказал о текущем положении дел в клубе.



«Это кошмар был. Про это лучше спрашивать не меня. Конечно, мы поговорили с Игорем Николаевичем после. Но это личное всё. Главное, что я всегда могу обратиться к Ларионову, что у нас близкий контакт.



На мой сезон можно смотреть с разных сторон. Со стороны КХЛ – не всё гладко идет, конечно. Но, попав в „Химик“, я понял, что тренерский штаб мне там больше по душе, мы лучше нашли контакт. В „Спартаке“ же есть недопонимание с главным тренером. Кубок Карьяла и сборная – это шанс перезагрузиться, шанс поиграть на таком же высоком уровне, как КХЛ, но внутри национальной команды. Не знаю пока, где буду заканчивать сезон.



На молодёжный чемпионат мира мне ещё попасть надо. Но прошлый год всех нас закалил. И я лично буду сильно переживать, буду как можно больше вкладывать со своей стороны, чтобы добиться лучшего результата», — цитируют Пономарёва «РИА Новости Спорт».



Отметим, что Пономарёв в текущем сезоне КХЛ провёл 12 матчей за «Спартак», отдав одну голевую передачу. В ВХЛ, выступая за партнёров красно-белых — «Химик», он заработал 9 (4+5) очков за 13 игр.