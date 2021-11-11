Россия — Финляндия: онлайн-трансляция матча Кубка Карьяла — 2021 начнётся в 19:30
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Сегодня, 11 ноября, сборная России по хоккею проведёт первый матч на Кубке Карьяла 2021 года. Соперником станет команда Финляндии. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная России также сыграет на турнире с командами Швеции и Чехии. Матч со шведской командой состоится в субботу, 13 ноября. Начало — в 15:00 мск. С командой Чехии сборная России сыграет в воскресенье, 14 ноября. Матч начнётся в 14:30 по московскому времени.
Напомним, сборная России стала победителем Еврохоккейтура сезона-2020/2021, набрав 27 очков в 12 матчах и одержав победы в Кубке Карьяла — 2020, Кубке Первого канала — 2020 и Хоккейных играх Beijer — 2021.
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