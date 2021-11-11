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Фиала: «Миннесота» продолжает давить на газ. Никакого тормоза!

Фиала: «Миннесота» продолжает давить на газ. Никакого тормоза!
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кевин Фиала прокомментировал выступление клуба в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«В каждом матче мы продолжаем давить на газ. Никакого тормоза! Вся наша команда показывает самоотверженную игру. Все верят друг в друга и работают на максимум», — цитирует Фиалу официальный сайт НХЛ.

В прошедшем матче с «Аризоной» (5:2) 25-летний форвард забросил одну шайбу, а также отдал две голевые шайбы. Всего Фиала провёл в нынешнем сезоне 12 матчей, набрав 8 (2+6) очков при показателе полезности "-1".

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, после 12 матчей набрав 18 очков. В следующем матче подопечные Дина Эвасона сыграют в гостях с «Вегас Голден Найтс» (12 ноября).

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