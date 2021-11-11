Йоэнсуу: расстроен, как для меня идёт сезон. С другой стороны, «Йокерит» — 1-й на Западе

Нападающий «Йокерита» Ессе Йоэнсуу прокомментировал своё выступление в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги, уход Лаури Марьямяки из клуба весной 2022 года, а также рассказал о самом важном отрезке чемпионата.



«Я расстроен тем, как складывается сезон лично для меня, предсезонка была неплохой, но случилась травма. С другой стороны, команда идёт на первом месте конференции, а это означает, что мои партнёры по команде делают работу хорошо. Серии побед или поражений искажают ситуацию. В нашей 11-матчевой серии было много игр, где всё решалось уже в овертайме или в серии бросков – всё могло качнуться в любую сторону.



Быть вне состава или иметь небольшую роль – тяжело ментально. Мне всё ещё нужно думать, что я могу расти и справиться с этими трудностями. Если было бы всегда легко и весело, то не было бы смысла в спорте, ты должен уметь преодолевать трудности. Я такой человек, который любит много болтать в раздевалке, но, к счастью, все в команде знают мой характер и что я не такой человек, который начнёт злиться и кого-то обвинять в своих проблемах. Нужно также уметь смеяться над своими неудачами, и мои друзья в команде помогают мне в этом. Важно не быть индивидуалистом.



Всё обсуждается в раздевалке, никто не чувствует предвзятость по отношению к себе, мы все пониманием, что играют те, кто лучше всего готов. Те, кто выходят на лёд сосредоточены на игре, а те, кто смотрят игру с трибун, готовы помочь в любой момент.



Уход Марьямяки? Думаю, что в наши дни это обычное дело. Тренеры работают в клубах уже не такое продолжительное время как раньше. Сезон продолжает идти, мы все настроены на результат. С Лаури у нас были хорошие и плохие времена.



Сезон – это марафон, ситуация может измениться в любой момент. Конечно, первые месяцы дались тяжело, но мы давно знаем свой календарь. Главное нам понимать, что самые важные матчи будут только весной. Нужно правильно использовать паузы в чемпионате. Лично я сейчас получил много сил от общения с семьей и обычной жизни", — цитирует Йоэнсуу пресс-служба КХЛ.