Мэттьюс — о Семёнове: для своего дебютного матча в НХЛ он выглядел очень комфортно

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал дебют российского форварда Кирилла Семенова в Национальной хоккейной лиге в матче с «Филадельфией» (3:0).



«Он действительно хороший парень. Для своего дебютного матча в НХЛ выглядел очень комфортно. Он очень много трудится и является очень надёжным игроком, умеющим работать по всей площадке», – цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.



27-летний хоккеист в прошешей встрече сыграл 11 минут и 40 секунд, нанеся один бросок по воротам и совершив три силовых приёма, заработав показатель полезности «0».



«Торонто» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав после 14 матчей 17 очков. «Мэйпл Лифс» в следующем матче сыграют дома с «Калгари» (13 ноября).