Мэттьюс — о Семёнове: для своего дебютного матча в НХЛ он выглядел очень комфортно
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал дебют российского форварда Кирилла Семенова в Национальной хоккейной лиге в матче с «Филадельфией» (3:0).
«Он действительно хороший парень. Для своего дебютного матча в НХЛ выглядел очень комфортно. Он очень много трудится и является очень надёжным игроком, умеющим работать по всей площадке», – цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.
27-летний хоккеист в прошешей встрече сыграл 11 минут и 40 секунд, нанеся один бросок по воротам и совершив три силовых приёма, заработав показатель полезности «0».
«Торонто» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав после 14 матчей 17 очков. «Мэйпл Лифс» в следующем матче сыграют дома с «Калгари» (13 ноября).
Комментарии
- 11 ноября 2021
-
15:52
-
15:42
-
15:30
-
15:24
-
14:54
-
14:38
-
14:30
-
14:00
-
13:49
-
13:35
-
13:16
-
12:59
-
12:51
-
12:41
-
12:30
-
12:15
-
12:02
-
11:39
-
11:29
-
11:01
-
10:48
-
10:42
-
10:31
-
10:24
-
10:09
-
09:45
-
09:34
-
09:05
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:29
-
08:15
-
07:31
-
07:10
Партнерский контент