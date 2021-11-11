Директор «Северстали»: назначение Разина в сборную говорит о том, как у нас ведётся работа

Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал назначение главного тренера клуба Андрея Разина консультантом в сборную России по хоккею.



«Андрей Владимирович (Разин) сразу позвонил, когда ему предложили работу в сборной, и всё нам объяснил. Пока это удалённый режим — статистика, телевизор, телефон. В данный момент мы видим, что опасений для его основной работы нет. Для «Северстали» в этом сезоне назначение Разина только плюс.



Оно говорит о том, как ведётся работа в клубе. На эту паузу в чемпионате КХЛ у нас вызвано в разные сборные восемь человек, из них семь это игроки основного состава. Это плюс для имиджа клуба.

В новейшей истории клуба были случаи, когда тренер покидал команду раньше срока окончания контракта. Тот же Андрей Викторович Назаров подписывал (контракт) на два года, но уходил в «Донбасс». Мы понимаем, какой у нас бюджет, и мы не сторонники его раздувать. Андрей Разин принял наши условия, и если его здесь всё устраивает, он сможет продолжать работу. Если у него будут другие варианты, он вправе выбирать», — цитируют «РИА Новости Спорт».