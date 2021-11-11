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«Твиттер» сборной США вспомнил эпические буллитные серии в матчах с Россией

«Твиттер» сборной США вспомнил эпические буллитные серии в матчах с Россией
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«Твиттер» сборной США посвятил пост нападающему «Анахайм Дакс» Трою Терри, который участвовал в молодёжном чемпионате мира в 2017 году и Олимпийских играх в 2018-м.

«Как можно забыть его эпический буллит?» – написал аккаунт, выложив реализованный бросок в матче со сборной России.

Напомним, что после Олимпиады-2018 хоккеист не принимал участия в матчах за национальную сборную США. В текущем сезоне он играет за «Анахайм» и в 13 играх набрал 16 очков: забросил девять шайб и отдал семь результативных передач.

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