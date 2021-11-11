«Твиттер» сборной США вспомнил эпические буллитные серии в матчах с Россией
Поделиться
«Твиттер» сборной США посвятил пост нападающему «Анахайм Дакс» Трою Терри, который участвовал в молодёжном чемпионате мира в 2017 году и Олимпийских играх в 2018-м.
«Как можно забыть его эпический буллит?» – написал аккаунт, выложив реализованный бросок в матче со сборной России.
Напомним, что после Олимпиады-2018 хоккеист не принимал участия в матчах за национальную сборную США. В текущем сезоне он играет за «Анахайм» и в 13 играх набрал 16 очков: забросил девять шайб и отдал семь результативных передач.
Комментарии
- 11 ноября 2021
-
17:31
-
17:00
-
17:00
-
16:41
-
15:52
-
15:42
-
15:30
-
15:24
-
14:54
-
14:38
-
14:30
-
14:00
-
13:49
-
13:35
-
13:16
-
12:59
-
12:51
-
12:41
-
12:30
-
12:15
-
12:02
-
11:39
-
11:29
-
11:01
-
10:48
-
10:42
-
10:31
-
10:24
-
10:09
-
09:45
-
09:34
-
09:05
-
09:00
-
08:50
-
08:40
Партнерский контент