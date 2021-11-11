Сушинский — о дебюте Овечкина за сборную: кричали ему: «Мы здесь! Не надо кидать в стекло»

Бывший президент омского «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский в преддверии дебюта за национальную команду 16-летнего Матвея Мичкова, который побьёт рекорд нападающего Александра Овечкина, вспомнил, как Овечкин проводил первый матч в сборной.

«Дебют Овечкина в сборной? Да, помню этот момент. Мы с Сашей Прокопьевым ему всё время кричали: «Саша, мы здесь! Не надо кидать в стекло и бежать обратно» (смеётся). Входит в зону, бросает по воротам, мимо и всё – обратно. Это очень хорошо помню», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, сегодня, 11 ноября, сборная России по хоккею проведёт первый матч на Кубке Карьяла 2021 года. Соперником станет команда Финляндии. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени. Форвард Матвей Мичков начнёт игру в четвёртом звене.