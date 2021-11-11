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Сушинский — Мичкову: поменьше читай, где тебя хвалят. Иначе всё можно спустить в унитаз

Сушинский — Мичкову: поменьше читай, где тебя хвалят. Иначе всё можно спустить в унитаз
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Бывший президент омского «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский в преддверии дебюта за национальную команду 16-летнего Матвея Мичкова, который побьёт рекорд нападающего Александра Овечкина, поделился мнением об игре молодого форварда.

«Мичков? Посмотрим, пусть играет. У него есть талант, понимание хоккея выше, даже чем у большинства старших ребят. Ему надо это развивать, а не останавливаться, вот и всё. Поменьше слушать и читать газеты, где про него хорошие слова говорят. Пускай лучше читает, где про него плохо говорят. Тогда у него будет рост. А так может остановиться, и всё можно будет спустить в унитаз», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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