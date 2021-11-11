Мичков стал самым молодым игроком в истории сборной России. Он побил рекорд Овечкина
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Сборная России по хоккею проводит стартовый матч на первом этапе Евротура – Кубке Карьяла. В соперниках у команды Олега Браташа сборная Финляндии. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В этом матче за сборную России на взрослом уровне дебютирует нападающий системы СКА Матвей Мичков. 16-летний форвард стал самым молодым игроком в истории сборной России. На момент матча с финнами Матвею исполнилось 16 лет 11 месяцев и 2 дня. Овечкин впервые сыграл за сборную в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней. Это произошло 2 сентября 2003 года в Чехии.
Кроме того, Мичков побил и рекорд отечественного хоккея, принадлежавший Владиславу Третьяку, впервые сыгравшему за сборную СССР в 17 лет 7 месяцев и 8 дней.
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