Капитаном сборной Беларуси в игре с Австрией был россиянин без белорусского паспорта
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Сегодня, 11 ноября, сборная Беларуси в Словении проводила товарищеский матч со сборной Австрии и одержала победу после овертайма со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Капитаном команды был россиянин Роман Горбунов, у которого пока нет белорусского паспорта.
В составе победителей в основное время отличились Иван Дроздов и Даниил Бокун, победу в овертайме принёс Михаил Ковалёв. В составе австрийцев отличились Тим Харниш и Александер Лахода.
Также в этой встрече два игрока сборной Беларуси – форварды Юрий Скоренов («СКА-Нева») и Илья Усов («Динамо» Минск) – не сыграли из-за потери багажа во время перелёта. Сообщалось, что команда летела с пересадкой в Москве.
В следующей игре команда Беларуси встретится со Словенией 12 ноября.
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