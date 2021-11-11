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Капитаном сборной Беларуси в игре с Австрией был россиянин без белорусского паспорта

Капитаном сборной Беларуси в игре с Австрией был россиянин без белорусского паспорта
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Сегодня, 11 ноября, сборная Беларуси в Словении проводила товарищеский матч со сборной Австрии и одержала победу после овертайма со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Капитаном команды был россиянин Роман Горбунов, у которого пока нет белорусского паспорта.

В составе победителей в основное время отличились Иван Дроздов и Даниил Бокун, победу в овертайме принёс Михаил Ковалёв. В составе австрийцев отличились Тим Харниш и Александер Лахода.

Также в этой встрече два игрока сборной Беларуси – форварды Юрий Скоренов («СКА-Нева») и Илья Усов («Динамо» Минск) – не сыграли из-за потери багажа во время перелёта. Сообщалось, что команда летела с пересадкой в Москве.

В следующей игре команда Беларуси встретится со Словенией 12 ноября.

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