Шестёркин: я играю в лучший хоккей в карьере? Могу играть лучше

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился мнением о своей игре в текущем сезоне.

«Чувствую ли я, что играю в лучший хоккей в карьере? Могу играть лучше», – цитирует Шестёркина журналист Молли Уокер в «Твиттере».

В текущем сезоне вратарь провёл 10 матчей за «Рейнджерс» и оформил один шат-аут. После 13 матчей команда из Нью-Йорка с 17 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Напомним, вратарь проводит третий сезон в НХЛ. В предыдущих двух сезонах он сыграл в 48 встречах.

Следующую игру «Рейнджерс» проведут в гостях с «Коламбус Блю Джекетс». Она запланирована на 14 ноября.