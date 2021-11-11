Шестёркин: я играю в лучший хоккей в карьере? Могу играть лучше
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился мнением о своей игре в текущем сезоне.
«Чувствую ли я, что играю в лучший хоккей в карьере? Могу играть лучше», – цитирует Шестёркина журналист Молли Уокер в «Твиттере».
В текущем сезоне вратарь провёл 10 матчей за «Рейнджерс» и оформил один шат-аут. После 13 матчей команда из Нью-Йорка с 17 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции.
По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
Напомним, вратарь проводит третий сезон в НХЛ. В предыдущих двух сезонах он сыграл в 48 встречах.
Следующую игру «Рейнджерс» проведут в гостях с «Коламбус Блю Джекетс». Она запланирована на 14 ноября.
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