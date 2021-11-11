Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с Германией, Самонов — в старте
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Сегодня, 11 ноября, в Крефельде (Германия) олимпийская сборная Россия сыграет с хозяином турнира – командой Германии в рамках Кубка Германии. Стартовое вбрасывание запланировано на 21:45 мск. Официальный «твиттер» ФХР объявил состав на матч с хозяевами турнира.
Самонов (Кареев);
Минулин – Паутов, Гераськин – Гараев – Гончарук;
Седов – Рогов, Цыплаков – Бардаков – Дыняк;
Щемеров – Морозов, Тяянулин – Соркин – Грошев;
Бычков, Муранов – Брызгалов – Гуськов.
Напомним, Кубок Германии проходит с 11 по 14 ноября.
В тренерский штаб вошли Игорь Ларионов (главный тренер), Константин Горовиков, Игорь Кравчук (оба — тренеры), Николай Хабибулин (тренер вратарей) и Александр Кофанов (тренер по физической подготовке).
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