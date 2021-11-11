Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с Германией, Самонов — в старте

Сегодня, 11 ноября, в Крефельде (Германия) олимпийская сборная Россия сыграет с хозяином турнира – командой Германии в рамках Кубка Германии. Стартовое вбрасывание запланировано на 21:45 мск. Официальный «твиттер» ФХР объявил состав на матч с хозяевами турнира.



Самонов (Кареев);

Минулин – Паутов, Гераськин – Гараев – Гончарук;

Седов – Рогов, Цыплаков – Бардаков – Дыняк;

Щемеров – Морозов, Тяянулин – Соркин – Грошев;

Бычков, Муранов – Брызгалов – Гуськов.



Напомним, Кубок Германии проходит с 11 по 14 ноября.



В тренерский штаб вошли Игорь Ларионов (главный тренер), Константин Горовиков, Игорь Кравчук (оба — тренеры), Николай Хабибулин (тренер вратарей) и Александр Кофанов (тренер по физической подготовке).