Форвард сборной России Зинченко получил удаление до конца матча с Финляндией

Сегодня, 11 ноября, сборная России по хоккею проводит первый матч на Кубке Карьяла 2021 года. Соперником стала команда Финляндии. К 46-й минуте финны ведут в счёте — 2:0. (0:0, 2:0).
На 45-й минуте нападающий Иван Зинченко, проводящий первый матч за сборную, удалён до конца матча за удар в голову.
Сборная России также сыграет на турнире с командами Швеции и Чехии. Матч со шведской командой состоится в субботу, 13 ноября. Начало — в 15:00 мск. С командой Чехии сборная России сыграет в воскресенье, 14 ноября. Матч начнётся в 14:30 по московскому времени.
Напомним, сборная России стала победителем Еврохоккейтура сезона-2020/2021, набрав 27 очков в 12 матчах и одержав победы в Кубке Карьяла — 2020, Кубке Первого канала — 2020 и Хоккейных играх Beijer — 2021.
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