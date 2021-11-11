Ничушкин выйдет на матч с «Ванкувером», он провёл один матч в сезоне
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин сыграет с «Ванкувер Кэнакс» в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, передаёт слова главного тренера клуба Джареда Беднара в «Твиттере» журналист Петер Бауф.
Ничушкин не играл с 14 октября, проведя единственный матч в сезоне с «Чикаго». Он находился на льду 14 минут и 16 секунд и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «0».
Ранее сообщалось, что допинг-проба хоккеиста, взятая в 2013 году, дала положительный результат.
«Колорадо» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 10 матчей набрав 9 очков. Матч между «Эвеланш» и «Кэнакс» пройдёт в пятницу, 12 ноября. Начало — в 5:00 мск.
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