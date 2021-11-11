Браташ — о 0:3 с финнами: игру России оцениваю положительно, учитывая уровень соперника

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Олег Браташ подвёл итоги первого матча на Кубке Карьяла со сборной Финляндии.



«Конечно, есть претензии, и по игре, и по удалениям, будем разбираться. Если учитывать уровень соперника, то я положительно оцениваю качество игры сборной России, особенно в равных составах. Думали, что сыграет Аскаров? Кто думал? У вас орёл, а у нас решка. Решили, что на данный момент Шугаев находится в лучшей форме», – передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сборная России также сыграет на турнире с командами Швеции и Чехии. Матч со шведской командой состоится в субботу, 13 ноября. Начало — в 15:00 мск. С командой Чехии сборная России сыграет в воскресенье, 14 ноября. Матч начнётся в 14:30 по московскому времени.