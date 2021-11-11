Браташ — о 0:3 с финнами: игру России оцениваю положительно, учитывая уровень соперника

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Олег Браташ подвёл итоги первого матча на Кубке Карьяла со сборной Финляндии.
«Конечно, есть претензии, и по игре, и по удалениям, будем разбираться. Если учитывать уровень соперника, то я положительно оцениваю качество игры сборной России, особенно в равных составах. Думали, что сыграет Аскаров? Кто думал? У вас орёл, а у нас решка. Решили, что на данный момент Шугаев находится в лучшей форме», – передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Сборная России также сыграет на турнире с командами Швеции и Чехии. Матч со шведской командой состоится в субботу, 13 ноября. Начало — в 15:00 мск. С командой Чехии сборная России сыграет в воскресенье, 14 ноября. Матч начнётся в 14:30 по московскому времени.
- 11 ноября 2021
-
22:40
-
22:38
-
22:27
-
22:12
-
22:06
-
21:56
-
21:31
-
21:01
-
20:54
-
20:43
-
20:39
-
20:22
-
20:13
-
19:48
-
19:19
-
19:06
-
18:29
-
18:19
-
18:12
-
18:06
-
17:31
-
17:00
-
17:00
-
16:41
-
15:52
-
15:42
-
15:30
-
15:24
-
14:54
-
14:38
-
14:30
-
14:00
-
13:49
-
13:35
-
13:16