Браташ: надеюсь, Мичкова мы не сломали. Он проявил навыки, даже по воротам бросил

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Олег Браташ поделился мнением о дебюте форварда Матвея Мичкова за национальную команду. Хоккеист стал самым молодым дебютантом национальной команды.



«Надеюсь, что Мичкова мы не сломали. Подскажем ему, поправим его не совсем зрелую игру без шайбы. А так, проявил навыки, даже по воротам бросил. Для четвёртого звена нормально, что они играют меньше, там самые молодые, неопытные играют», – передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 16-летний форвард стал самым молодым игроком в истории сборной России. На момент матча с финнами Матвею исполнилось 16 лет 11 месяцев и 2 дня. Овечкин впервые сыграл за сборную в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней. Это произошло 2 сентября 2003 года в Чехии.



Кроме того, Мичков побил и рекорд отечественного хоккея, принадлежавший Владиславу Третьяку, впервые сыгравшему за сборную СССР в 17 лет 7 месяцев и 8 дней.