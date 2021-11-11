Мичков: не чувствую давления после побитых рекордов Овечкина и Третьяка

Нападающий сборной России Матвей Мичков поделился эмоциями от дебюта за сборную России и побитых рекордов Александра Овечкина и Владислава Третьяка.

«Спасибо тренерам, что дали шанс дебютировать за национальную команду. Первую смену начал с броска, поэтому дальше уже было полегче. Но мы сегодня проиграли. Будем делать выводы и двигаться дальше, добавлять от матча к матчу.

Готовились к такому хоккею. Финны — взрослая играющая команда. У них многие ребята играют в КХЛ, многие уже знакомы. Сегодня они сыграли здорово: забили свои моменты, реализовали большинство.

Не чувствую давления после побитых рекордов Овечкина и Третьяка. В этой команде собраны кандидаты и на Олимпиаду, и на МЧМ. Всегда приятно повариться с такими ребятами. Это большой опыт для меня», — передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.