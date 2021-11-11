Шугаев — о сборной: получил вещи с номером 82, очевидно, что это была форма от Билялова

Вратарь сборной России Дмитрий Шугаев поделился эмоциями от дебюта за сборную России.



«Эмоции всегда положительные, рад, что дали сыграть, спасибо тренерам за доверие. Есть день паузы, потренируемся, разберём ошибки, посмотрим видео и будем готовиться.



Вызов в сборную? Это было супернеожиданно. После игры с «Магниткой» я уехал домой, переночевал, а с утра позвонили и сказали, что пришёл вызов в сборную, пришлось возвращаться в Череповец. Очень рад вызову в сборную. Получил вещи с номером 82, очевидно, что это были вещи от Билялова. Мне без разницы, главное – играть. Щитки немного не вписываются в цветовую гамму, но так бывает. В середине тренировки вчера сказали, чтобы я готовился к игре.



Разина назначили консультантом? Не удалось связаться и поговорить с ним, увидел сегодня новость. Рад за Андрея Владимировича, он большую работу проделывает в клубе. Мне тренеры говорили, что будет быстрая игра, что финны играют в давление, много бросают, я был готов к этому. Поначалу было тяжело, волновался, делал много лишних движений, тратил силы. Много удалялись, это сломало игру. Будем двигаться дальше», – передаёт слова Шугаева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.