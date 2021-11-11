Олимпийская сборная России уступила Германии, ведя в счёте 2:0

Сегодня, 11 ноября, в Крефельде (Германия) олимпийская сборная Россия встречалась с командой Германии в рамках Кубка Германии. Россияне вели в счёте 2:0, но уступили 3:4 (2:2, 0:1, 1:1).
На 8-й минуте Максим Грошев открыл счёт в матче с передачи Артура Тянулина. На 9-й Максим Цыплаков увеличил преимущество россиян после паса Никиты Дыняка. Немцы забросили на 10-й и 13-й минутах первого периода: сначала отличился Леан Бергман, затем Ясин Эхлиз забил с передачи Фабио Вагнера.
На 28-й минуте Леонард Пфёдерль вывел Германию вперёд после ассистов Даниэля Пьетты и Торстена Анкерта, а на 42-й забросил Тобиас Ридер с пасов Пфёдерля и Марцеля Нёбельса. На 54-й минуте при игре 4х3 Максим Соркин после ассистов Артура Тянулина и Матвея Гуськова отыграл одну шайбу россиян.
Напомним, Кубок Германии пройдёт с 11 по 14 ноября.
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