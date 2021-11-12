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«Коламбус» выведет из обращения номер нынешнего директора по развитию игроков Рика Нэша

«Коламбус» выведет из обращения номер нынешнего директора по развитию игроков Рика Нэша
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5 марта «Коламбус Блю Джекетс» выведет из обращения 61-й номер, под которым играл нынешний директор по развитию игроков Рик Нэш, сообщает журналист Лансе Хорнби в «Твиттере».

С лета 2021 года Рик Нэш – директор по развитию игроков «Коламбус Блю Джекетс», а с 2019 года экс-игрок работал помощником генерального менеджера команды.

Нэш ранее выступал в НХЛ за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Всего в лиге канадец сыграл 1060 матчей и набрал 805 (437+368) очков.

В текущем сезоне «Коламбус» провёл 10 матчей и набрал в них 14 очков. Сейчас команда располагается на восьмом месте в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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