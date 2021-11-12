Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Бостон», «Монреаль» выиграл у «Калгари»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Дм Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.



В составе победителей забивали Леон Драйзайтль (дубль), Эван Бушар, Зак Хайман и Коди Сеси. У хозяев отличились Давид Пастрняк, Брэд Маршан и Брэндон Карло.



В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



В составе победителей забивали Бен Шьяро, Брендан Галлахер, Ник Судзуки и Джейк Эванс. У гостей отличились Микаэль Баклунд и Эндрю Манджапане.