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Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Бостон», «Монреаль» выиграл у «Калгари»

Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Бостон», «Монреаль» выиграл у «Калгари»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Дм Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Леон Драйзайтль (дубль), Эван Бушар, Зак Хайман и Коди Сеси. У хозяев отличились Давид Пастрняк, Брэд Маршан и Брэндон Карло.

В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Бен Шьяро, Брендан Галлахер, Ник Судзуки и Джейк Эванс. У гостей отличились Микаэль Баклунд и Эндрю Манджапане.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2021, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Баклунд (Льюис, Чюлингтон) – 02:02' (5x5)   1:1 Шьяро (Тоффоли, Судзуки) – 09:26' (5x5)   1:2 Манджапане (Монахан, Коулман) – 16:22' (5x5)   2:2 Галлахер (Уайдман, Хоффман) – 31:24' (5x4)   3:2 Судзуки (Хоффман) – 52:08' (5x4)   4:2 Эванс (Галлахер, Тоффоли) – 59:54' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2021, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Пастрняк (Бержерон) – 04:45' (5x5)   1:1 Бушар (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 05:29' (5x5)   2:1 Маршан (Пастрняк, Грызлик) – 25:06' (5x5)   2:2 Хайман (Макдэвид) – 25:30' (5x5)   3:2 Карло (Грызлик, Бержерон) – 37:14' (5x5)   3:3 Драйзайтль – 46:22' (5x5)   3:4 Драйзайтль (Сеси, Кит) – 49:26' (5x5)   3:5 Сеси (Севьюр, Маклауд) – 57:41' (5x5)
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